ЗСУ на Бердянському напрямку просунулися в глибину оборони ворога до 2 км

"На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км", - розповів він.

Наразі, за даними спікера, Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.

"Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування", - зазначив він.

Водночас ворог чинить "запеклий спротив", проте ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту, продавлюючи ворога.

Втрати ворога

За минулу добу ЗСУ вбили 72 окупанти, поранили 166 військових РФ, знищено 36 одиниць озброєння і техніки ворога.

Коментуючи втрати Шершень зазначив, що на таврійському напрямку "інтенсивність нарощується".

Мар’їнка та Рівнопілля

За даними спікера, на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника.

"Також ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнопілля Донецької області", - зазначив він.

Запорізький напрямок

Тут ворог намагається не допустити просування українських військових.

Ситуація на фронті

Вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що за підсумками минулого тижня ЗСУ продовжують вести контрнаступ на фронті та звільнили 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км Півдні. Водночас окупанти відкрили ще один напрямок для наступу – Сватівський. Докладніше про те, що для чого це потрібно окупантам – читайте у матеріалі РБК-Україна.