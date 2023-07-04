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ВСУ на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до 2 км

Фото: ВСУ на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до 2 км (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают продвигаться на таврическом направлении. В частности, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня.

"На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км", - рассказал он.

По данным спикера, Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.

"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", - отметил он.

В то же время враг оказывает "ожесточенное сопротивление", однако ВСУ системно давят на определенные участки фронта, продавливая врага.

Потери врага

За минувшие сутки ВСУ убили 72 оккупанта, ранили 166 военных РФ, уничтожено 36 единиц вооружения и техники врага.

Комментируя потери, Шершень отметил, что на таврическом направлении "интенсивность наращивается".

Марьинка и Ровнополье

По данным спикера, на Марьинском направлении ВСУ отразили 15 атак противника.

"Также враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополья Донецкой области", - отметил он.

Запорожское направление

Здесь враг пытается не допустить продвижения украинских военных.

Ситуация на фронте

Вчера заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что по итогам прошлой недели ВСУ продолжают вести контрнаступление на фронте и освободили 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге. В то же время оккупанты открыли еще одно направление для наступления - Сватовское. Подробнее о том, что для чего это нужно оккупантам - читайте в материале РБК-Украина.

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