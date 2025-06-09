ЗСУ авіабомбою AASM Hammer уразили склад боєприпасів росіян (відео)

Як повідомляється, під час проведення аеророзвідки на Південному напрямку бійці батальйону "Flying Skull" виявили скупчення живої сили окупантів, які розвантажували боєприпаси на склад, облаштований поруч із власним укриттям.

Після передачі та погодження координат цілі було залучено авіацію Повітряних сил ЗСУ. Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені.