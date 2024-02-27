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ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове

Ілюстративне фото: ЗСУ на Авдіївському напрямку відійшли від сіл Сєверне та Степове (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України зробили тактичний відхід від сіл Сєвєрне та Степове на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону 27 лютого.

"На Авдіївському напрямку наші підрозділи здійснили відхід від невеликих сіл Сєвєрне та Степове", - сказав Лиховій.

За його словами, у цих населених пунктах на двох до війни разом було до 100 мешканців. При цьому запеклі бої за Сєверне тривали від учорашнього вечора і вночі. Ворог зазнав тут великих втрат. 

Він зауважив, що якщо досі противник намагався вести штурми малими групами, то наразі ці штурмові групи мають чисельність до взводу, а іноді і до роти. 

Ситуація на Авдіївському напрямку

Російські війська не зупинилися на захопленні Авдіївки і продовжують наступати великими силами. Окупанти тиснуть на навколишні села. Зокрема, 26 лютого, як стало відомо, ЗСУ вийшли з населеного пункту Ласточкине

До цього, 25 лютого РБК-Україна писало, що Сили оборони відійшли на західні околиці Ласточкине, під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

При цьому, 20 лютого Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине. Детальніше про це і про те, як може розвиватися ситуація на захід від Авдіївки, - в матеріалі РБК-Україна.

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АвдіївкаЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України