ЗСУ атакують окупантів з використанням сучасних САУ біля Мар’їнки та Авдіївки (відео)

Українські військовослужбовці стримують окупантів біля Мар’їнки та Авдіївки у Донецькій області, використовуючи при цьому сучасні САУ.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Сили оборони б‘ють ворога з використанням сучасних артилерійських систем 155 мм калібру, роблять це якісно, точно та зберігають перевагу на окремих ділянках фронту", - додав Тарнавський.

"Ворог робить спроби витіснити Сили оборони на Вугледарському, Мар‘їнському та Авдіївському напрямках, але йому це не вдається", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська перекинули в район Авдіївки танкову бригаду. Ворог може посилитися нею задля штурму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що оскільки на Вугледарському напрямку на сьогодні активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то ворог, ймовірно, почне найближчим часом штурмові дії в цьому районі.

Російське командування перекинула для боїв під Мар’їнку Донецької області так звані "штурмові підрозділи "Z". Вони були звезені туди замість десантників, яких забрали на відновлення.

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