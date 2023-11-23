ЗСУ атакують на кількох напрямках на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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