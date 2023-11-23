ВСУ атакуют на нескольких направлениях на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "военкоры" утверждают, что ВСУ атакуют вблизи Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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