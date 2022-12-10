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ЗСУ атакували ворожі пункти управління і склад боєприпасів росіян, - Генштаб

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Субота 10 грудня 2022 18:35
ЗСУ атакували ворожі пункти управління і склад боєприпасів росіян, - Генштаб Фото: ЗСУ атакували ворожі пункти управління і склад боєприпасів росіян (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вдарили по семи пунктах управління, шести районах зосередження особового складу та складу боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаб ЗСУ.

Протягом доби росіяни завдали 15 авіаційних ударів і здійснили більше 15 обстрілів з РСЗВ.

Вночі окупанти завдали ударів імовірно іранськими ударними дронами Shahed-136 по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. Українські бійці змогли перехопити 10 з 15 безпілотників.

При цьому загроза завдання загарбниками ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

Тим часом Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає інфраструктуру для підготовки підрозділів ворога.

  • На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.
  • На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогонь противника потрапили райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Харківської області; Терни у Донецькій області та Площанка, Діброва, Макіївка, Невське і Стельмахівка Луганської області.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують здійснювати спроби прориву оборони українських військ. Здійснили обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку загарбники ведуть оборону та здійснюють обстріли українських позицій з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар у Донецькій області.
  • На Запорізькому напрямку росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів. Зокрема, Зелене Поле і Времівку Донецької області та Гуляйполе, Дорожнянку, Залізничне і Малу Токмачку Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли низки населених пунктів Херсонської області, що поблизу лінії зіткнення. Вчергове вогневого ураження зазнав Херсон та його околиці.

Окрім того, задля протидії численним випадкам дезертирства у підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка смс-повідомлень абонентам мобільної мережі "Лугаком" з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за 10 грудня уразили сім пунктів управління, шість районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів ворога.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни змінили свою тактику у боях за Бахмут. Тепер вони діляться на підгрупи, які окремо штурмують, а інші в цей час прикриваються вогнем.

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