ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів: зведення Генштабу

На фронті за попередню добу відбулось 207 бойових зіткнень. ЗСУ вдарили по понтонній переправі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та одній понтонній переправі російських окупантів.

Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з них - на Покровському і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Берестового, Стельмахівки, Синьківки, Глушківки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського, Спірного та Іванодар’ївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації - бив керованими та некерованими авіабомбами у райони Ступочок, Григорівки і Білої Гори.

За підтримки семи ударів бомбардувальної авіації ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька. Загалом же на Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Атакував агресор також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки.

На Покровському напрямку захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селидового. Основні зусилля прикладає в районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував КАБами Селидове і Мирноград.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом окупанти 50 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Задіювали бронетехніку - зазнали значних втрат.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного, Костянтинівки і Вугледара.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагались просунутись в районах Новоандріївки, Роботиного і Малої Токмачки.

Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут захисникам довелось відбивати п’ять атак на позиції. Окрім того, окупанти задіювали авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Бериславу, Тягинці та Вирівці.

На інших напрямках ситуація без змін. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.