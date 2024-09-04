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ВСУ атаковали понтонную переправу оккупантов: сводка Генштаба

Украина , Среда 04 сентября 2024 08:43
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ВСУ атаковали понтонную переправу оккупантов: сводка Генштаба Фото: ВСУ атаковали понтонную переправу оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На фронте за предыдущие сутки произошло 207 боевых столкновений. ВСУ ударили по понтонной переправе оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и одной понтонной переправе российских оккупантов.

За прошедшие сутки произошло 207 боевых столкновений. Более половины из них - на Покровском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 32 атаки противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клещиевки и Андреевки. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации - бил управляемыми и неуправляемыми авиабомбами в районы Ступочек, Григоровки и Белой Горы.

При поддержке семи ударов бомбардировочной авиации враг семь раз пытался продвинуться вперед в Торецком районе. Всего же на Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Атаковал агрессор также в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Курдюмовки и Щербиновки.

На Покровском направлении защитники отражали 61 атаку противника. Враг пытается продвигаться неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидово. Основные усилия прилагает в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Дважды нанес удары неуправляемыми авиаракетами по Александрополю, бомбардировал КАБами Селидово и Мирноград.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Галицыновка, Украинск, Желанное, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка. В общей сложности оккупанты 50 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи. Задействовали бронетехнику - понесли значительные потери.

На Времивском направлении противник предпринял 10 попыток захватить наши позиции неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Работино и Малой Токмачки.

Активизировались захватчики на Приднепровском направлении, здесь защитникам пришлось отбивать пять атак на позиции. Кроме того, оккупанты задействовали авиацию для ударов по Николаевке, Томарино, Бериславу, Тягинце и Выровке.

На других направлениях ситуация без изменений. Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете отметили, что российские войска захватили село Галицыновка под Покровском Донецкой области. По их данным, враг находится в 8 км от города.

Также отметим, что украинские военные уже около месяца проводят наступательную операцию в Курской области. ВСУ удалось взять под контроль более 100 населенных пунктов. Детальнее о том, что Курскую операцию и почему она "затихла" - в материале РБК-Украина.

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