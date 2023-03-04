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ЗСУ з артилерії завдали удару по місцю дислокації окупантів (відео)

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Україна, Субота 04 березня 2023 19:40
ЗСУ з артилерії завдали удару по місцю дислокації окупантів (відео) Фото: ЗСУ з артилерії завдали удару по місцю дислокації окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили місце дислокації окупантів та з артилерії завдали удару по ньому. Частина росіян була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Артилерійський дивізіон піддає жару", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що російські військові знаходяться на подвір'ї приватного будинку та тривалий час перебувають на цій локації. Збройні сили України влучним ударом по цій позиції знищили частину окупантів.

Зазначається, що це результат роботи 66 окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, що 3 березня українські військові збили під тимчасово окупованим Єнакієвим Донецької області Су-34 росіян. З'явилося відео з місця падіння борту.

Українські штурмовики виявили групу членів ПВК "Вагнера" поблизу Бахмута у Донецькій області та знищили частину з неї.

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