ЗСУ з артилерії завдали удару по місцю дислокації окупантів (відео)

Фото: ЗСУ з артилерії завдали удару по місцю дислокації окупантів (GettyImages)

Українські військові виявили місце дислокації окупантів та з артилерії завдали удару по ньому. Частина росіян була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.