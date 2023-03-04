ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 19:40
ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (видео) Фото: ВСУ по артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили место дислокации оккупантов и с артиллерии нанесли удар по нему. Часть россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Артиллерийский дивизион поддает жару", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что российские военные находятся во дворе частного дома и долго находятся на этой локации. Вооруженные силы Украины точным ударом по этой позиции уничтожили часть оккупантов.

Отмечается, что это результат работы 66-й отдельной механизированной бригады.

Напомним, что 3 марта украинские военные сбили под временно оккупированным Енакиевым Донецкой области Су-34 россиян. Появилось видео с места падения борта.

Украинские штурмовики обнаружили группу членов ЧВК "Вагнера" вблизи Бахмута в Донецкой области и уничтожили часть из нее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным