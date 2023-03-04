ВСУ из артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (видео)

Фото: ВСУ по артиллерии нанесли удар по месту дислокации оккупантов (GettyImages)

Украинские военные обнаружили место дислокации оккупантов и с артиллерии нанесли удар по нему. Часть россиян была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.