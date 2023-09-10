ЗСУ активізували наступ на ряді нових напрямків, - ISW

За даними аналітиків, на геолокованих кадрах, опублікованих 9 вересня, видно, що українські війська просунулися на північний захід від Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки) вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, де, як стверджують російські джерела, останні дні бойові дії суттєво активізувалися.

Крім того, геолоковані кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що ЗСУ також просувалися на північний схід та схід від Новопрокопівки Запорізької області (13 км на південь від Оріхова) та на захід від Вербового (20 км на південний схід від Оріхова).

У Генштабі ЗСУ зазначили, що українські війська досягли невстановлених успіхів на південь від Роботиного. Пов'язаний із Кремлем російський блогер заявив, що ЗСУ змусили окупантів відступити з Андріївки Донецької області (9 км на південний захід від Бахмута).

Ключові висновки ISW:

У ГУР ще раз підкреслили право України завдавати ударів по критично важливим російським стратегічним та військовим об'єктам у тилових районах.

Війна в Росії все більше обмежує російську місцеву та регіональну політику, при цьому пригнічується навіть мінімальна довоєнна конкуренція, а регіональні уряди дедалі більше зосереджуються на здатності генерувати ресурси для війни.

Кремль, як і раніше, відмовляється приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи у спробі досягти максимальних поступок від Заходу і може вважати, що очевидна підтримка або прийняття його вимог з боку деяких міжнародних гравців дає йому більше важелів впливу на перегляд угоди.

Російська окупаційна влада продовжує спроби створити видимість легітимності і законності навколо місцевих виборів, що продовжуються, на окупованих регіонах України.

Контрнаступ ЗСУ на півдні України

В останні місяці ЗСУ посилили наступ у Запорізькій області, бої йдуть одразу на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

Західні ЗМІ повідомляли, що наші бійці прорвали першу лінію оборони окупантів на півдні. Згідно з даними Генштабу, українські військові продовжують наступальні дії на схід та південь від звільненого Роботиного.

При цьому британська розвідка припускає, що Росія перекинула до Роботиного підрозділи з інших напрямків. Це може послабити її наступ інших ділянках фронту.