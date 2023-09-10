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ВСУ активизировали наступление на ряде новых направлений, - ISW

Фото: ВСУ активизировали наступление на ряде новых направлений (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков, на геолоцированных кадрах, опубликованных 9 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-западу от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, где, как утверждают российские источники, в последние дни боевые действия существенно активизировались.

Кроме того, геолоцированные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ также продвигались к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки Запорожской области (13 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова).

В Генштабе ВСУ отметили, что украинские войска добились неустановленных успехов южнее Работино. Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ вынудили оккупантов отступить из Андреевки Донецкой области (9 км к юго-западу от Бахмута).

Ключевые выводы ISW:

  • В ГУР еще раз подчеркнули право Украины наносить удары по критически важным российским стратегическим и военным объектам в тыловых районах.
  • Война в России все больше ограничивает российскую местную и региональную политику, при этом подавляется даже минимальная довоенная конкуренция, а региональные правительства все больше сосредотачиваются на своей способности генерировать ресурсы для войны.
  • Кремль по-прежнему отказывается присоединиться к Черноморской зерновой инициативе в попытке добиться максимальных уступок от Запада и может полагать, что очевидная поддержка или принятие его требований со стороны некоторых международных игроков дает ему больше рычагов воздействия на пересмотр соглашения.
  • Российские оккупационные власти продолжают попытки создать видимость легитимности и законности вокруг продолжающихся местных выборов на оккупированных регионах Украины.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском.

Западные СМИ сообщали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сведениям Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботино.

При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения с других направлений. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.

 

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Вооруженные силы УкраиныВторжение России в УкраинуКонтрнаступление ВСУ