ВСУ активизировали наступление на ряде новых направлений, - ISW

Украинские военные продвинулись в Запорожской области, а также южнее Бахмута Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным аналитиков, на геолоцированных кадрах, опубликованных 9 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к северо-западу от Новомайорского (18 км к юго-востоку от Великой Новоселки) вдоль границы Донецкой и Запорожской областей, где, как утверждают российские источники, в последние дни боевые действия существенно активизировались.
Кроме того, геолоцированные кадры, опубликованные 9 сентября, показывают, что ВСУ также продвигались к северо-востоку и востоку от Новопрокоповки Запорожской области (13 км к югу от Орехова) и к западу от Вербового (20 км к юго-востоку от Орехова).
В Генштабе ВСУ отметили, что украинские войска добились неустановленных успехов южнее Работино. Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что ВСУ вынудили оккупантов отступить из Андреевки Донецкой области (9 км к юго-западу от Бахмута).
Ключевые выводы ISW:
Контрнаступление ВСУ на юге Украины
В последние месяцы ВСУ усилили наступление в Запорожской области, бои идут сразу на двух направлениях – Мелитопольском и Бердянском.
Западные СМИ сообщали, что наши бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов на юге. Согласно сведениям Генштаба, украинские военные продолжают наступательные действия к востоку и югу от освобожденного Роботино.
При этом британская разведка предполагает, что Россия перебросила в Роботино подразделения с других направлений. Это может ослабить ее наступление на других участках фронта.
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