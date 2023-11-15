Зруйновано цілий під'їзд. Під завалами будинку в Селидовому шукають людей

"За оперативною інформацією, ще 4 людини вважаються зниклими безвісти під завалами", - розповів Мороз, додавши, що станом на 12:00 достеменно відомо про 1 загиблого і 3 поранених, стан яких стабільний.

Водночас, як зазначають "Новини Донбасу", рятувальники вже знайшли тіло ще одного загиблого чоловіка під завалами багатоповерхового будинку.

"Таким чином, внаслідок російського ракетного удару по місту кількість загиблих зросла до двох. Ще троє людей поранено", - констатує видання.

Оновлено. В ДСНС України підтвердили, що знайшли під завалами тіло ще одного загиблого.

"Селидове. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї загиблої особи. Наразі відомого вже про 2 загиблих, ще 3 особи постраждало", - йдеться в повідомленні.

У відомстві припускають, що під завалами ймовірно перебуває 2 людини. Наразі роботи тривають.

За даними рятувальників, ракетний удар РФ по будинку повністю зруйнував один з під'їздів.

Обстріл багатоповерхівки у Селидовому Донецької області

У ніч на 15 листопада російська армія вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей.

Крім того, окупанти обстріляли ТЕС у Донецькій області.