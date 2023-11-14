Зруйновано 80% міста. Бійці ЛСР показали, як виглядає прифронтовий Оріхів

За оцінками військових, в Оріхові від "прильотів" та від ворожих ударів уціліло лише близько двадцяти відсотків будівель та цивільних об'єктів.

На опублікованих бійцями кадрах показано пошкоджені житлові багатоповерхівки та інші розбиті будинки у Заводському районі міста, сліди пожеж та обстрілів.

Так зараз виглядає Оріхів (фото: t.me/legionoffreedom)

Бійці ЛСР додали, що до Оріхова заїхали по службі, і не змогли відступити від традиції показати наслідки російської агресії проти України, від якого "російський народ відмиватиметься ще не одне десятиліття".

"80% міста зруйновано путінським "русским миром". У кожному з цих чорних вікон ще два роки тому жили мирні сім'ї", - йдеться у публікації.

Лінія фронту в Запорізькій області проходить приблизно за 8 км від Орєхова станом на 14 листопада (карта, скрін deepstatemap.live)

Ситуація у Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією із початку повномасштабного вторгнення. При цьому інтервенти регулярно завдають ударів по населених пунктах регіону, які не змогли захопити та звідки були відбиті Силами оборони України.

Нагадаємо, що раніше у серпні росіяни вдарили авіабомбою по Оріхову, внаслідок чого загинув правоохоронець і було багато постраждалих. Також внаслідок ворожих обстрілів загинула мешканка Пологівського району. Тоді ж росіяни завдали удару по житлових будинках в Оріхові, Преображенці, Малій Токмачці та прилеглих селах.

Також повідомлялося, що раніше в Оріхові після російських обстрілів під завалами виявили тіла двох людей.