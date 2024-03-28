Зруйнований ресторан та понівечені будинки: фото наслідків нічного удару по Харкову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

Правоохоронці вилучили уламки трьох дронів. Розпочата кримінальна справа за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як зазначає прокуратура, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Цієї ночі Харків атакували безпілотники. У Київському районі внаслідок атаки були пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Через ворожий удар зруйнований ресторан, пошкоджені офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Нічний удар по Харкову

Нагадаємо, після опівночі у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" у бік міста.

Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом був Київський район. Був зруйнований ресторан, пошкоджені будинки.

Також вдень 27 березня російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи. Росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

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