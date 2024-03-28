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Разрушен ресторан и повреждены дома: фото последствий ночного удара по Харькову

Харьков, Четверг 28 марта 2024 09:02
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Разрушен ресторан и повреждены дома: фото последствий ночного удара по Харькову Фото: появились фото последствий удара по Харькову 28 марта (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Юрченко

Харьков ночью 28 марта был атакован российскими войсками. Появились фото последствий вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру Telegram.

Этой ночью Харьков атаковали беспилотники. В Киевском районе в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Из-за вражеского удара разрушен ресторан, повреждены офисные помещения. В соседних жилых домах выбиты окна.

Как отмечает прокуратура, в результате атаки никто не пострадал.

Правоохранители изъяли обломки трех дронов. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: появились фото последствий удара по Харькову 28 марта (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ночной удар по Харькову

Напомним, после полуночи в Харькове раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "Шахедов" в сторону города.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом находился Киевский район. Был разрушен ресторан, повреждены дома.

Также днем 27 марта российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы. Россияне ударили по жилому массиву и институту неотложной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

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