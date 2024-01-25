Зруйнований приватний сектор та 4 постраждалих: РФ вночі атакувала ракетами Харківську область
У Харкові рятувальники ліквідували наслідки чергової ракетної атаки росіян. Постраждали четверо людей, серед яких неповнолітній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Близько 21:30 населені пункти Харківського та Чугуївського районів були знову атаковані російськими ракетами. Внаслідок їхнього влучання сталися 2 пожежі", - йдеться у повідомленні.
Так, у селищі Велика Рогань Роганської громади горіли 2 приватних будинки та автомобіль на загальній площі 50 квадратних метрів. Крім того, 2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда зруйновані вибухом.
Постраждали 4 людей, серед яких 17-річний підліток.
Друга ракета влучила у приватне підприємство у селищі Роздольне Новопокровської громади. Там зайнялись 2 складські споруди на загальній площі 250 квадратних метрів.
Перша пожежа ліквідована о 23:35, друга - о 05:18.
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