Разрушен частный сектор и 4 пострадавших: РФ ночью атаковала ракетами Харьковскую область

В Харькове спасатели ликвидировали последствия очередной ракетной атаки россиян. Пострадали четыре человека, среди которых несовершеннолетний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям ( ГСЧС ).

"Около 21:30 населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов были снова атакованы российскими ракетами. В результате их попадания произошло 2 пожара", - говорится в сообщении.

Так, в поселке Большая Рогань горело 2 частных дома и автомобиль на общей площади 50 квадратных метров. Кроме того, 2 соседних частных дома и 1 хозяйственное сооружение разрушены взрывом.

Пострадали 4 человека, среди которых 17-летний подросток.

Вторая ракета попала в частное предприятие в поселке Раздольное Новопокровской общины. Там загорелись 2 складских сооружения на общей площади 250 квадратных метров.

Первый пожар ликвидирован в 23:35, второй - в 05:18.