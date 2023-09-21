Зруйнований готель в Черкасах, "прильоти" у Рівному та пожежі в Києві: які наслідки потужної атаки

Росія випустила 43 ракети. З них збили 36

Для удару цієї ночі росіяни застосували десятки ракет. Близько 03:40 окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Всього ворог запустив 43 крилаті ракети із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району західніше Енгельса. Пуски були у декілька хвиль з різних напрямків, ракети постійно змінювали курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами ППО було знищено 36 крилатих ракет.

Крім того, о 06:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

Київ

Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами. За підрахунками КМВА, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах.

Зокрема, в Дарницькому районі виникла пожежа в будівлі на території станції СТО, а також у двох автомобілях на прилеглій території. Поруч у двоповерховому будинку вибито вікна. Відомо про 7 травмованих осіб у районі, з них 9-річна дитина.

Крім того, в Шевченківському районі була пошкоджена газова труба, вибило вікна в гуртожитку поруч. Також у районі госпіталізовано 16-річну потерпілу, у неї гостра реакція на стрес.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці падіння уламків ракет.

Фото: наслідки ворожої атаки на Київ 21 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Київська область

У Київській області в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.

За даними Київської обласної прокуратури, в регіоні також пошкоджено лікарню.

Черкаси

У Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнований готель в центрі міста. В будівлі руйнування з другого по п'ятий поверхи. Вибуховою хвилею у будинках вибило шибки. За даними ДСНС, йдеться про 9 постраждалих (двоє тяжкі) та 13 евакуйованих. При цьому в МВС називають цифру в 10 потерпілих.

Фото: наслідки удару по Черкасах (t.me/cherkaskaODA)

Раніше очільник області Ігор Табурець повідомив, в будівлі на момент атаки могли перебувати 23 людини. На готель впала бойова частина ракети. Розбір завалів триває.

"У готелі проживали люди, також там здавалися приміщення під офіси. Адміністраторку доправили до лікарні", - сказав Табурець в ефірі телемарафону.

Оновлено. Кількість потерпілих зросла до 11. Тяжких ушкоджень вони не отримали

Про це повідомили в Нацполіції. На місці розгорнуто два пункти прийому заяв громадян, де черкащани можуть подати заяви про пошкоджене майно та з інших питань пов’язаних із воєнним злочином РФ.

Рівне

Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів. Відомо про "прильоти" в Рівному. Ворог влучив у енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Частина Рівненського району залишилася без електроенергії.

Також через влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 м.кв. Згоріло п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень.

Фото: наслідки ворожого удару по Рівному (t.me/vitalykoval8)

Дрогобич

У Львівській області зафіксовано три удари по Дрогобичу. Росіяни ракетами двічі вдарили по промисловому об'єкту. Там загорівся цех та зруйнована будівля складу. Ще одна ракета влучила у приватний склад. У двох випадках пожежі та без постраждалих.

Своєю чергою голова Дрогобицької РВА Степан Кулиняк розповів, що на підприємстві Дрогобича під час обстрілу були люди.

"О 6:25 сталося влучання в об’єкти промислової інфраструктури. Пошкоджено значну частину будівель. На момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя, поки даних про загиблих чи постраждалих немає. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали", - повідомив Кулиняк.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомляв про збиті чотири ракети, які летіли в бік міста.

Харків

Близько шостої ранку ворог завдав 6 ракетних ударів по Слобідському району міста Харкова. Ворог бив з С-300.

Під обстріл потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. У виробничо-складській будівлі сталася пожежа. Вогонь охопив площу у 200 кв.м. Постраждали троє людей. Йдеться про 24-річного чоловіка. Також зазнали поранень 58- та 65-річні чоловіки.

Також через удар вибиті вікна у відділенні екстреної меддопомоги. Є влучання в дорогу.

Хмельницька область

Під час повітряної тривоги у Хмельницькій області чули звуки вибуху - це роботи сил ППО. Про таке повідомив заступник начальника ОВА Сергій Тюрін:

"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в області було чутно вибухи. Працювали сили ППО. Внаслідок ворожої атаки влучань в об'єкти області не зафіксовано", - написав він.

Разом з тим, внаслідок падіння уламка ракети в одному з сіл області пошкоджено літню кухню будинку. Крім того, пошкоджене скло автомобіля. Потерпілих немає.

Перша за півроку атака на енергооб'єкти

Як повідомили в "Укренерго", сьогодні вранці через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об’єкти в західному та центральному регіонах.

Було часткові знеструмлення в Рівненській та Житомирській областях.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Де ще були обстріли

Херсон

Сьогоднішня ніч була неспокійною і на Херсонщині. Ворог

серед ночі почав завдавати удари по житловим кварталам Харкова з різного озброєння. В результаті "прильотів" у місті сталося 7 пожеж.

Горіли житлові та багатоквартирні будинки, автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста. Рятувальники до ранку гасили пожежу попри обстріли.

За даними поліції, 3 людей загинуло, ще 5 поранено.

Цієї ж ночі окупанти обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис. Загорілися житлові та господарчі споруди. Пожежі ліквідували.

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