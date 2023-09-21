Разрушенная гостиница в Черкассах, "прилеты" в Ровно и пожары в Киеве: каковы последствия атаки

Россия выпустила 43 ракеты. Из них сбили 36

Для удара этой ночью россияне применили десятки ракет. Около 03:40 оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Всего враг запустил 43 крылатых ракеты из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. Пуски были в несколько волн по разным направлениям, ракеты постоянно меняли курс по маршруту.

В результате боевой работы силами и средствами ПВО было уничтожено 36 крылатых ракет.

Кроме того, в 06:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову.

Киев

Этой ночью враг атаковал столицу ракетами. По подсчетам КГВА, над городом было сбито более 20 вражеских целей. Обломки ракет упали в нескольких районах.

В частности, в Дарницком районе возник пожар в здании на территории станции СТО, а также в двух автомобилях на прилегающей территории. Рядом в двухэтажном доме выбиты окна. Известно о 7 травмированных лицах в районе, из них 9-летний ребенок.

Кроме того, в Шевченковском районе была повреждена газовая труба, выбило окна в общежитии рядом. Также в районе госпитализирована 16-летняя пострадавшая, у нее острая реакция на стресс.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте падения обломков ракет.

Фото: последствия вражеской атаки на Киев 21 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)

Киевская область

В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены.

По данным Киевской областной прокуратуры, в регионе также повреждена больница.

Черкассы

В Черкассах в результате ракетного удара разрушена гостиница в центре города. В здании разрушение со второго по пятый этажи. Взрывной волной в домах выбило стекла. По данным ГСЧС, речь идет о 9 пострадавших (двое тяжелых) и 13 эвакуированных. При этом в МВД называют цифру в 10 потерпевших.

Фото: последствия удара по Черкассам (t.me/cherkaskaODA)

Ранее глава области Игорь Табурец сообщил, что в здании на момент атаки могли находиться 23 человека. На гостиницу упала боевая часть ракеты. Разбор завалов продолжается.

"В отеле проживали люди, также там сдавались помещения под офисы. Администратор отправили в больницу", - сказал Табурец в эфире телемарафона.

Обновлено. Число пострадавших возросло до 11. Тяжелых ранений они не получили

Об этом сообщили в Нацполиции. На месте развернуто два пункта приема заявлений граждан, где черкащане могут подать заявления о поврежденном имуществе и по другим вопросам, связанным с военным преступлением РФ.

Ровно

Ровенская область потерпела несколько ракетных ударов. Известно о "прилетах" в городе Ровно. Враг попал в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Часть Ровенского района осталась без электроэнергии.

Также из-за попадания ракеты возник пожар в подсобных помещениях СТО на площади 100 м.кв. Сгорело пять автомобилей, еще три автомобиля и два здания получили повреждения.

Фото: последствия вражеского удара по Ровно (t.me/vitalykoval8)

Дрогобыч

Во Львовской области зафиксировано три удара по Дрогобычу. Ракеты дважды ударили по промышленному объекту. Там загорелся цех и разрушено здание склада. Еще одна ракета попала в частный склад. В двух случаях пожар и без пострадавших.

В свою очередь глава Дрогобычской РВА Степан Кулиняк рассказал, что на предприятии Дрогобыча во время обстрела были люди.

"В 6:25 произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. Повреждена значительная часть зданий. На момент ракетных обстрелов на предприятии находились работники. К счастью, пока данных о погибших или пострадавших нет. Спасатели тушат пожар и разбирают завалы", - сообщил Кулиняк.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщал о сбитых четырех ракетах, летевших в сторону города.

Харьков

Около шести утра враг нанес 6 ракетных ударов по Слободскому району города Харькова. Враг бил из С-300.

Под обстрел попал объект гражданской инфраструктуры. В производственно-складском здании произошел пожар. Огонь охватил площадь в 200 кв. Пострадали три человека. Речь идет о 24-летнем мужчине. Также получили ранения 58- и 65-летние мужчины.

Также из-за удара выбиты окна в отделении экстренной медпомощи. Есть попадание в дорогу.

Хмельницкая область

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области слышали звуки взрыва - это работы сил ПВО. Об этом сообщил заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин:

"Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в области были слышны взрывы. Работали силы ПВО. В результате вражеской атаки попаданий в объекты области не зафиксировано", - написал он.

Вместе с тем, в результате падения обломка ракеты в одном из сел области повреждена летняя кухня дома. Кроме того, повреждено стекло автомобиля. Потерпевших нет.

Первая за полгода атака на энергообъекты

Как сообщили в "Укрэнерго", сегодня утром из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения отдельные объекты в западном и центральном регионах.

Были частичные обесточивания в Ровенской и Житомирской областях.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

Где еще были обстрелы

Херсон

Сегодняшняя ночь была неспокойной и в Херсонской области. Враг

среди ночи начал наносить удары по жилым кварталам Харькова из разного вооружения. В результате "прилетов" в городе произошло 7 пожаров.

Горели жилые и многоквартирные дома, авто и торговый ряд на одном из рынков города. Спасатели до утра тушили пожар, несмотря на обстрелы.

По данным полиции, 3 человека погибли, еще 5 ранены.

Этой же ночью оккупанты обстреляли зажигательными боеприпасами село Кизомыс. Загорелись жилые и хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован.

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