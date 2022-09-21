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Зруйновані будинки та згорілі будівлі: у Донецькій ОВА показали наслідки нічних обстрілів

Фото: російські війська вночі знову вдарили по житлових будинках на Донеччині (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Донецької області. Вночі окупанти зруйнували кілька житлових будинків та адміністративну будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Фото: наслідки обстрілів Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Так, у Волноваському районі під обстріл потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд потрапив у двір одного із будинків. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому - потрапили в будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 осіб, у тому числі дві дитини. Ще одна людина може перебувати під завалами. На місці події працюють рятувальники.

Також окупаційні війська обстріляли Бахмут та Сіверськ. Зруйновано цивільну інфраструктуру та пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто із цивільних не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще 20 отримали поранення.

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