Разрушенные дома и сгоревшие здания: В Донецкой ОВА показали последствия ночных обстрелов

Фото: последствия обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Так, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Курахово - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в том числе два ребенка. Еще один человек может находиться под завалами. На месте происшествия работают спасатели.

Также оккупационные войска обстреляли Бахмут и Северск. Разрушена гражданская инфраструктура и повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал.