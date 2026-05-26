Зручно, але не для всіх: в Android 17 з'явилася довгоочікувана функція

Нова панель інструментів та три режими зйомки

Експерименти з оновленням меню захоплення екрана Google розпочала ще у минулих бета-версіях Android 17. Спеціальну панель інструментів спочатку розробляли для запису відео, проте тепер до неї додали окремий блок для швидкого створення статичних зображень.

Завдяки цьому користувачам стали доступні три режими фіксації інформації:

Знімок обраної зони дозволяє вручну виділити графічними межами будь-який довільний фрагмент на дисплеї.

Знімок окремого вікна автоматично фотографує лише один конкретний додаток, який запущено у режимі розділеного екрана (split-screen).

Повний знімок: стандартне захоплення всього простору робочого столу.

Корисне доповнення: режим зйомки окремого вікна коректно працює із системними "бульбашками" сповіщень (App Bubbles), відсікаючи решту інтерфейсу. Також функція буде повністю сумісна з віконним режимом у майбутній десктопній операційній системі Aluminium OS від Google, анонсованій для ПК та ноутбуків.

Обмеження для смартфонів

Попри те, що у коді Android 17 QPR1 Beta 3 функція вже активована за замовчуванням, зараз вона працює виключно на пристроях із великими дисплеями - планшетах та складаних смартфонах у розгорнутому вигляді.

На звичайних смартфонах розробники наразі заблокували цю опцію. Під час спроби активувати її на смартфонах примусово через інженерне меню інтерфейс нової панелі інструментів ламається: вона збільшується у розмірах, перекриває робочу зону і стає незручною для використання на малих екранах.

При цьому сам механізм зняття виділеної області залишається працездатним. Це свідчить про те, що у майбутніх релізах Google може адаптувати дизайн утиліти й для звичайних смартфонів.

Паралельно розробники продовжують тестувати функцію часткового запису екрана - коли у відео додається лише одна програма, а не весь робочий стіл із конфіденційними сповіщеннями. Ця опція у свіжій збірці все ще вимкнена за замовчуванням через необхідність додаткового калібрування стабільності.