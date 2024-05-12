Не зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. Чотирьох чоловіків затримали біля кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними служби, до прикордоння правопорушники дісталися на таксі, а далі планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску.

"Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування з затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей", - повідомили в ДПСУ.

Реалізуючи оперативну інформацію про протиправну діяльність на ділянці відділу Порубне, прикордонний патруль виявив рух групи порушників в бік державного кордону.

Незаконний перетин кордону

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні прийнято обмеження щодо виїзду деяких чоловіків за кордон. Проте наперекір закону чоловіки намагаються виїхати за межі України.

РБК-Україна вже писало про те, як прикордонники врятували чоловіка, який блукав горами декілька днів під час спроби втекти до Румунії.

Крім гірських доріг, чоловіки також часто обирають шлях через Тису. Однак і тут не все так просто. Детальніше про те, наскільки небезпечною є Тиса, скільки вона вже забрала життів та де прикордонники фіксують найбільше спроб втечі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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