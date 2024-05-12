Не поняли, что их догнали пограничники. Четырех мужчин задержали возле границы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным службы, до приграничья правонарушители добрались на такси, а дальше планировали пешком пройти в Румынию, минуя пункты пропуска.

"Во время задержания четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они жители Днепропетровской и Харьковской областей", - сообщили в ГПСУ.

Незаконное пересечение границы

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину принято ограничение по выезду некоторых мужчин за границу. Однако наперекор закону мужчины пытаются выехать за пределы Украины.

РБК-Украина уже писала о том, как пограничники спасли мужчину, который бродил по горам несколько дней во время попытки бежать в Румынию.

Кроме горных дорог, мужчины также часто выбирают путь через Тису. Однако и здесь не всё так просто. Подробнее о том, насколько опасна Тиса, сколько она уже унесла жизней и где пограничники фиксируют больше всего попыток побега - читайте в материале РБК-Украина.

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