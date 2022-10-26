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Зростаючий скептицизм у США щодо допомоги Україні грає на руку Путіну, - ЗМІ

Фото: Зростаючий скептицизм у США щодо допомоги Україні грає на руку Путіну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Навіть найменший натяк на ослаблення рішучості США може втішити президента РФ Володимира Путіна, оскільки він готується влаштувати болісну зиму українському населенню та європейцям, які залежать від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляє видання, немає жодних ознак того, що 18-мільярдна військова допомога США, яка допомогла Україні відбити тиск Росії, зараз перебуває в небезпеці. Але зростання політичної опозиції нескінченної ролі США у війні зростає по обидва боки проходу лише за два тижні до проміжних листопадових виборів.

Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, можливий наступний спікер, попередив, що Україна не може розраховувати на "бланшований чек" на допомогу, якщо Республіканська партія буде при владі наступного року.

У Вашингтоні досі існує двопартійний консенсус щодо допомоги Україні. Але чутки про те, що жорстка лінія президента США Джо Байдена щодо Росії, можливо, не завжди користується майже одностайною підтримкою, прозвучали в особливо складний час, коли Захід намагається дискредитувати останній раунд російської ядерної риторики - попередження про те, що Україна може використовувати "брудну бомбу".

Як пише CNN, коментарі президента стали нагадуванням про те, що маневрування США щодо допомоги Україні відбувається у критичному контексті, при цьому зберігається гостра тривога щодо можливої ​​ескалації війни, яка може перерости у прямі бойові дії між США та Росією та призвести до катастрофічної ситуації, а саме до повномасштабної ядерної ескалації.

Ось чому ознаки ослаблення політичної рішучості у Сполучених Штатах та в деяких союзних країнах настільки значні. Вони могли б переконати Путіна, що війна на виснаження взимку може рано чи пізно спричинити втому на Заході та послабить боєздатність України.

Нагадаємо, що республіканці США навряд будуть блокувати допомогу Україні, бо хочуть її перемоги.

Також речник Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів.

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