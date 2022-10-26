Зростаючий скептицизм у США щодо допомоги Україні грає на руку Путіну, - ЗМІ

Як повідомляє видання, немає жодних ознак того, що 18-мільярдна військова допомога США, яка допомогла Україні відбити тиск Росії, зараз перебуває в небезпеці. Але зростання політичної опозиції нескінченної ролі США у війні зростає по обидва боки проходу лише за два тижні до проміжних листопадових виборів.

Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, можливий наступний спікер, попередив, що Україна не може розраховувати на "бланшований чек" на допомогу, якщо Республіканська партія буде при владі наступного року.

У Вашингтоні досі існує двопартійний консенсус щодо допомоги Україні. Але чутки про те, що жорстка лінія президента США Джо Байдена щодо Росії, можливо, не завжди користується майже одностайною підтримкою, прозвучали в особливо складний час, коли Захід намагається дискредитувати останній раунд російської ядерної риторики - попередження про те, що Україна може використовувати "брудну бомбу".

Як пише CNN, коментарі президента стали нагадуванням про те, що маневрування США щодо допомоги Україні відбувається у критичному контексті, при цьому зберігається гостра тривога щодо можливої ​​ескалації війни, яка може перерости у прямі бойові дії між США та Росією та призвести до катастрофічної ситуації, а саме до повномасштабної ядерної ескалації.

Ось чому ознаки ослаблення політичної рішучості у Сполучених Штатах та в деяких союзних країнах настільки значні. Вони могли б переконати Путіна, що війна на виснаження взимку може рано чи пізно спричинити втому на Заході та послабить боєздатність України.