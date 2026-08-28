Зростаючі витрати на оборону України мають покривати активи РФ, - Сибіга

Зростаючі витрати України на оборону та відновлення пропонують покрити за рахунок заморожених російських активів. Про таку позицію заявив Андрій Сибіга, подякувавши головам зовнішньополітичних відомств Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії за їхній лист щодо знерухомлених активів РФ.

За його словами, Росія відмовляється припиняти війну й натомість посилює терор, тож Україні потрібно долати прогалини у зростаючих видатках на оборону та відновлення.

"Цілком справедливо та логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків, для покриття додаткових витрат на захист України та решти Європи від російської загрози", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що дискусія має бути раціональною, а не емоційною.

На його переконання, експерти здатні розробити реальні рішення відповідно до європейських норм, міжнародного права та принципу верховенства права, а ризики можна колективно пом'якшити й розподілити порівну, не покладаючи несправедливого тягаря на окремі держави-члени.

Міністр додав, що очікує на обговорення цього питання з колегами по ЄС наступного тижня.