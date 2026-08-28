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Растущие расходы на оборону Украины должны покрывать активы РФ, - Сибига

10:51 28.08.2026 Пт
2 мин
На следующей неделе вопросы вынесут на переговоры в ЕС
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)

Расходы Украины на оборону и восстановление возрастают из-за продолжения войны и усиления российского террора. Покрыть их в МИД предлагают на средства замороженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги .

Возрастающие расходы Украины на оборону и восстановление предлагают покрыть за счет замороженных российских активов. О такой позиции заявил Андрей Сибига, поблагодарив глав внешнеполитических ведомств Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их письмо по поводу обездвиженных активов РФ.

По его словам, Россия отказывается прекращать войну и усугубляет террор, поэтому Украине нужно преодолевать пробелы в растущих расходах на оборону и восстановление.

"Совершенно справедливо и логично использовать российские активы, а не только деньги европейских налогоплательщиков, для покрытия дополнительных расходов на защиту Украины и остальной Европы от российской угрозы", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что дискуссия должна быть рациональной, а не эмоциональной.

По его убеждению, эксперты способны разработать реальные решения в соответствии с европейскими нормами, международным правом и принципом верховенства права, а риски можно коллективно смягчить и распределить поровну, не возлагая несправедливого бремени на отдельные государства-члены.

Министр добавил, что ожидает обсуждения этого вопроса с коллегами по ЕС на следующей неделе.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит в 140 млрд евро за счет замороженных активов РФ, большую часть которых планируют направить на оружие.

Ранее Сибига отмечал, что эти средства критически нужны Украине, ведь ущерб от войны превысил 600 млрд долларов.

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