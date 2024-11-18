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Зростання ВВП України уповільнилося: у Мінекономіки дали оцінку за останній місяць

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 10:38
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Зростання ВВП України уповільнилося: у Мінекономіки дали оцінку за останній місяць Фото: Економіка України за жовтень зросла на 1,3% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2024 року зростання валового внутрішнього продукту України уповільнилося до 1,5% в порівнянні з 3,8% у вересні. У цілому за 10 місяців ВВП зріс на 4,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на оцінку Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, транспорт, переробка та будівництво продовжували демонструвати високу позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві було падіння. Причина - ранній збір врожаю цього року: до жовтня аграрії вже завершили збір окремих сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, у вересні 2024 року зростання ВВП було зафіксоване на рівні 3,8%, а за дев’ять місяців - 4,5%.

Прогнози економічного росту України

У листопаді Єврокомісія покращила прогноз зростання економіки України у 2024 році з 2,9% до 3,5%. Проте на 2025 рік прогноз погіршено з 5,3% до 2,8%.

Зважаючи на посилення бойових дій, зараз прогнозується, що відновлення набере обертів лише у 2026 році"

Загалом очікується, що реальне зростання ВВП сповільниться до 2,8% у 2025 році, перш ніж досягти 5,9% у 2026 році, "як тільки будуть створені умови для поступового збільшення зусиль з реконструкції та підвищиться впевненість".

У жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік через наслідки російських ударів про енергетичну інфраструктуру з 3,2% до 3,0%.

У липні уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

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Міністерство економіки ВВП
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