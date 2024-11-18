Рост ВВП Украины замедлился: в Минэкономики дали оценку за последний месяц

В октябре 2024 года рост валового внутреннего продукта Украины замедлился до 1,5% по сравнению с 3,8% в сентябре. В целом за 10 месяцев ВВП вырос на 4,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оценку Минэкономики.

Как отметили в министерстве, транспорт, переработка и строительство продолжали показывать высокую положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве было падение. Причина – ранний сбор урожая в этом году: к октябрю аграрии уже завершили сбор отдельных сельскохозяйственных культур.

Напомним, в сентябре 2024 года рост ВВП был зафиксирован на уровне 3,8%, а за девять месяцев – 4,5%.

Прогнозы экономического роста Украины

В ноябре Еврокомиссия улучшила прогноз роста экономики Украины в 2024 году с 2,9 до 3,5%. Однако на 2025 год прогноз ухудшился с 5,3 до 2,8%.

Учитывая усиление боевых действий, сейчас прогнозируется, что восстановление наберет обороты только в 2026 году"

В целом ожидается, что реальный рост ВВП замедлится до 2,8% в 2025 году, прежде чем достичь 5,9% в 2026 году, "как только будут созданы условия для постепенного увеличения усилий по реконструкции и повысится уверенность".