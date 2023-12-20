Зростання ВВП України уповільнилося у 2,5 рази: у Мінекономіки назвали причину

"У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним фактором для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини при доставці продукції автомобільним транспортом", - зазначила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Водночас, робота українського морського коридору дозволила частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону. В першу чергу, цим скористались виробники аграрної і металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники, повідомила міністр.

"За нашими оцінками, позитивні фактори у листопаді дещо переважили баланс впливу на ВВП і у підсумку за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%", - додала Свириденко.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські перевізники з початку листопада розпочали блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

За оцінкою НБУ, зменшення обсягу зовнішньої торгівлі через обмеження руху вантажного транспорту через західні кордони України за листопад і грудень може сягнути 1,5 млрд доларів. У листопаді скорочення склало 860 млн доларів, а в грудні - 620 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%. У I кварталі 2023 року порівняно з аналогічним кварталом 2022 року реальний ВВП впав на 10,5%, у IІ кварталі - зріс на 19,5%, у IIІ кварталі зріс на 19,5%.

Уряд прогнозує, що ВВП України зросте на 5,0% у 2023 році. У 2024 році очікується уповільнення до 4,6%.