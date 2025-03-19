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Зростання ВВП України уповільнилось: у Мінекономіки назвали причину

Україна, Середа 19 березня 2025 14:03
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Зростання ВВП України уповільнилось: у Мінекономіки назвали причину Фото: Економіка України зросла на 1,1% за січень-лютий 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,7%, а за перші два місяці року на 1,1%. Це відображає високу базу порівняння минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, зараз зростання перевищує прогноз міністерства.

"Уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів. Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники", - розповів й Соболев.

За даними міністерства, зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. У лютому продовжували покращуватись споживчі настрої - ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року зростання ВВП України було нерівномірним - 6,5% у I кварталі 2024 року порівняно з I кварталом 2023 року, у ІІ кварталі - 3,7%, у ІІІ кварталі - 2,0%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року - 2,7% за рік.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

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ВВП Міністерство економіки
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