Зростання ВВП України уповільнилось: у Мінекономіки назвали причину

У лютому 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України зріс на 0,7%, а за перші два місяці року на 1,1%. Це відображає високу базу порівняння минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Як зазначив перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, зараз зростання перевищує прогноз міністерства.

"Уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів. Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники", - розповів й Соболев.

За даними міністерства, зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. У лютому продовжували покращуватись споживчі настрої - ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року зростання ВВП України було нерівномірним - 6,5% у I кварталі 2024 року порівняно з I кварталом 2023 року, у ІІ кварталі - 3,7%, у ІІІ кварталі - 2,0%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року - 2,7% за рік.