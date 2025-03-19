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Рост ВВП Украины замедлился: в Минэкономики назвали причину

Украина, Среда 19 марта 2025 14:03
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Рост ВВП Украины замедлился: в Минэкономики назвали причину Фото: Экономика Украины выросла на 1,1% за январь-февраль 2025 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В феврале 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,7%, а за первые два месяца года на 1,1%. Это отражает высокую базу сравнения прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев, сейчас рост превышает прогноз министерства.

"Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров. В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам еВідновлення и еОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы", - рассказал и Соболев.

По данным министерства, рост ВВП в феврале 2025 года также состоялся благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения - эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров, говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году рост ВВП Украины был неравномерным - 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, во II квартале - 3,7%, в III квартале - 2,0%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2025 году с 4,3% до 3,6%. На это повлияла переоценка потенциального ВВП из-за дальнейших потерь производственных факторов и продолжающееся влияние обстрелов.

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