Рост ВВП Украины замедлился: в Минэкономики назвали причину

В феврале 2025 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,7%, а за первые два месяца года на 1,1%. Это отражает высокую базу сравнения прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Как отметил первый заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев, сейчас рост превышает прогноз министерства.

"Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров. В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам еВідновлення и еОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы", - рассказал и Соболев.

По данным министерства, рост ВВП в феврале 2025 года также состоялся благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения - эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров, говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году рост ВВП Украины был неравномерным - 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, во II квартале - 3,7%, в III квартале - 2,0%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.