Зростання цін Україні незабаром досягне піку. НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Як зазначив голова НБУ, "це рішення сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5% на горизонті політики".

За його словами, у перші місяці року інфляція зростала доволі близько до траєкторії попереднього макропрогнозу НБУ. Водночас помісячна динаміка інфляції, скоригована на сезонність, свідчить про ознаки послаблення цінового тиску.

"Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на рівні 15,5% упродовж наступних місяців і повернення до циклу пом’якшення процентної політики після проходження піку цінового сплеску та зниження ризику закріплення інфляції на двознаковому рівні", - сказав він.

Облікова ставка

Ставка є головним інструментом коригування інфляції з боку центральних банків світу. Якщо ставка підвищується, через декілька місяців темпи зростання цін повинні знизитися.

НБУ декларує ціль з інфляції на рівні 5,0%. Однак минулого року ціни зросли на 12,0%, а в березні 2025 року зростання цін прискорилося до 14,6%. За прогнозом НБУ, у найближчі місяці інфляція сягне 15%, після чого почне знижуватися.

Для чого потрібна ставка

Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка, яку встановлює НБУ для регулювання грошово-кредитної політики в країні.

Простіше кажучи, це ставка, під яку НБУ надає кредити комерційним банкам. Вона впливає на вартість грошей у всій економіці - кредити та депозити.

Чи вище ставка, тим привабливіші гривневі активи і укріплення гривні. Нижча ставка означає, що гроші дешевші і можлива девальвація.

Якщо облікова ставка становить 15%, це означає, що НБУ надає кошти банкам під 15% річних. Банки, у свою чергу, надають кредити населенню та бізнесу під вищу ставку (наприклад, 35%), щоб отримати прибуток.

Від облікової ставки залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включаючи ставки за кредитами і депозитами для підприємств та фізичних осіб.

Зміна ставки

Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%. НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%.