Рост цен в Украине достиг пика. НБУ принял решение по учетной ставке

Как отметил глава НБУ, "это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля над инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до цели 5% на горизонте политики".

По его словам, в первые месяцы года инфляция росла довольно близко к траектории предыдущего макропрогноза НБУ. В то же время помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, свидетельствует о признаках ослабления ценового давления.

Учетная ставка

Ставка является главным инструментом корректировки инфляции со стороны центральных банков мира. Если ставка повышается, через несколько месяцев темпы роста цен должны снизиться.

НБУ декларирует цель по инфляции на уровне 5,0%. Однако в прошлом году цены выросли на 12,0%, а в марте 2025 года рост цен ускорился до 14,6%. По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы инфляция достигнет 15%, после чего начнет снижаться.

Для чего нужна ставка

Учетная ставка НБУ - это главная процентная ставка, которую устанавливает НБУ для регулирования денежно-кредитной политики в стране.

Проще говоря, это ставка, под которую НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на стоимость денег во всей экономике - кредиты и депозиты.

Чем выше ставка, тем привлекательнее гривневые активы и укрепление гривны. Более низкая ставка означает, что деньги дешевле и возможна девальвация.

Если учетная ставка составляет 15%, это означает, что НБУ предоставляет средства банкам под 15% годовых. Банки, в свою очередь, предоставляют кредиты населению и бизнесу под более высокую ставку (например, 35%), чтобы получить прибыль.

От учетной ставки зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка влияет на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

Изменение ставки

Отметим, НБУ держал учетную ставку на уровне 10% с начала войны и принял решение повысить до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ начал снижать ставку до 15%. НБУ снижал ставку и в 2024 году. С июня он держал ее неизменной на уровне 13%. Но в декабре 2024 года НБУ повысил ставку до 13,5%. В январе 2025 года ставка повышена 14,5%, в марте до 15,5%.