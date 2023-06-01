Рост цен и увольнение работников: чего ожидает украинский бизнес

Украинский бизнес второй месяц положительно оценивает текущие результаты своей деятельности, несмотря на полномасштабную войну. Однако увеличения количества наемных работников не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

В мае 2023 года Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался выше нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 50,5 против 51,5 в апреле.

"Успешное восстановление энергосистемы, оживление внутреннего спроса, в частности, благодаря постепенному возвращению украинцев из-за рубежа, а также укрепление курса гривны способствовали позитивным настроениям респондентов в отношении экономических результатов в ближайшей перспективе", - отметили в НБУ.

Большинство предприятий, участвующих в опросе, сохранили высокие ожидания роста закупочных цен на сырье и товары поставщиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги.

Повышение цен на собственную продукцию планируют 33,3% респондентов, 66,7% не ожидают роста, а 0% считают, что цены снизятся.

Оценки занятости остаются сдержанными. Респонденты всех секторов, вовлеченных в опрос, не настроены на увеличение общей численности работников. Наименее пессимистические оценки - у предприятий сферы услуг.

В частности, 9,5% планируют нанимать новых работников, 71,4% оставят штат без изменений, а 19,0% ожидают уменьшения численности работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 24 мая 2023 года. В опросе приняло участие 487 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.