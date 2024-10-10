Зростання цін на нафту спричинене конфліктом Ізраїлю та Ірану, і ураганом у США, - Reuters

У четвер, 10 жовтня, під час ранніх азіатських торгів ціни на нафту зросли. Зростання викликане побоюваннями щодо можливих перебоїв з поставками на Близькому Сході та різким зростанням попиту на паливо через сильний шторм у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 37 центів (0,5%) до 76,95 доларів за барель. Тим часом, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 35 центів (також на 0,5%) до 73,59 доларів за барель.
Як пише Reuters, причиною цього став ураган "Мілтон", який обрушився на західне узбережжя Флориди, спричинивши торнадо та загрозу підйому рівня морської води. Зокрема, від нього постраждав найбільший у світі виробник та споживач нафти.
Шторм уже призвів до зростання попиту на бензин у штаті. Це призвело до того, що близько чверті заправних станцій розпродали всі запаси, що підтримало ціни на нафту.
Ще більшому зростанню цін сприяло те, що інвестори, як і раніше, побоюються потенційної ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, а ізраїльський міністр оборони Йоав Галлант пообіцяв, що відповідь щодо Ірану буде "смертоносною, точною і несподіваною".
Крім того, навіть попри загрози нафтовидобувному Близькому Сходу, слабкий попит продовжує залишатися основою фундаментальних перспектив. Так, у вівторок Управління енергетичної інформації США (EIA) знизило прогноз попиту на нафту на 2025 рік через послаблення економічної активності в Китаї та Північній Америці.
Дані EIA в середу показали, що запаси сирої нафти минулого тижня зросли на 5,8 млн барелів до 422,7 млн барелів. Це більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, але набагато менше, ніж прогнозувала у вівторок галузева група Американського інституту нафти.
Нагадаємо, що ураган "Мілтон", який наразі вже наблизився до американського штату Флорида, може стати одним з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років.
Детальніше про ураган - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.