Зростання цін на нафту спричинене конфліктом Ізраїлю та Ірану, і ураганом у США, - Reuters

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 37 центів (0,5%) до 76,95 доларів за барель. Тим часом, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 35 центів (також на 0,5%) до 73,59 доларів за барель.

Що передувало

Як пише Reuters, причиною цього став ураган "Мілтон", який обрушився на західне узбережжя Флориди, спричинивши торнадо та загрозу підйому рівня морської води. Зокрема, від нього постраждав найбільший у світі виробник та споживач нафти.

Шторм уже призвів до зростання попиту на бензин у штаті. Це призвело до того, що близько чверті заправних станцій розпродали всі запаси, що підтримало ціни на нафту.

Ще більшому зростанню цін сприяло те, що інвестори, як і раніше, побоюються потенційної ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном, а ізраїльський міністр оборони Йоав Галлант пообіцяв, що відповідь щодо Ірану буде "смертоносною, точною і несподіваною".

Крім того, навіть попри загрози нафтовидобувному Близькому Сходу, слабкий попит продовжує залишатися основою фундаментальних перспектив. Так, у вівторок Управління енергетичної інформації США (EIA) знизило прогноз попиту на нафту на 2025 рік через послаблення економічної активності в Китаї та Північній Америці.

Дані EIA в середу показали, що запаси сирої нафти минулого тижня зросли на 5,8 млн барелів до 422,7 млн барелів. Це більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, але набагато менше, ніж прогнозувала у вівторок галузева група Американського інституту нафти.