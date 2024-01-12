Зростання цін на нафту прискорилося після ударів по хуситах через побоювання конфлікту

Ціни на нафту підскочили на 4% у п'ятницю, 12 січня, оскільки танкери відхилилися від Червоного моря після нічних ударів США та Великобританії по об'єктах хуситів у Ємені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 4,1% до 80,5 доларів, а ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 4,2% до 75 доларів.

Удари США і Великобританії посилили занепокоєння ринку з приводу того, що війна між Ізраїлем і ХАМАС переросте в ширший конфлікт на Близькому Сході, що зачіпає постачання нафти з регіону, особливо ті, що йдуть через критично важливу Ормузьку протоку.

"Якби більшу частину потоків через Ормузьку протоку було зупинено, вдарило б утричі сильніше, ніж шоки цін на нафту 1970-х років, і більш ніж удвічі перевищило б вплив війни проти України на газові ринки", - сказав Саул Кавонік, енергетичний аналітик MST Marquee

Аналітики ING заявили, що через Ормузьку протоку проходить понад 20 млн барелів нафти на день, що еквівалентно приблизно 20% світового споживання.

Президент США Джо Байден заявив, що "цільові удари" в Ємені стали чітким сигналом про те, що Сполучені Штати та їхні партнери не зазнають нападів на свій персонал або "дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства".

Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти та регіональна держава, закликала до стриманості та "уникнення ескалації" і заявила, що стежить за ситуацією з великою стурбованістю.

Напади хуситів у Червоному морі порушили міжнародну торгівлю на маршруті між Європою та Азією, частку якого припадає близько 15% світового судноплавства.

Хусити атакували комерційні судна у Червоному морі, щоб продемонструвати підтримку палестинського угруповання ХАМАС проти Ізраїлю.

Судноплавний гігант Maersk та інші компанії відводять судна від Червоного моря, попереджаючи клієнтів про подальші збої.

Атаки під керівництвом США пішли за захопленням Іраном у четвер танкера, який перевозив іракську нафту, що прямував до Туреччини, на південь від Ормузької протоки.

Удари по терористах у Ємені

Нагадаємо, 12 січня, США та Британія за підтримки союзників завдали масованого комбінованого удару по базах та інших військових об'єктах терористів-хуситів у Ємені.

Що відомо про хуситів, чому вони націлилися на кораблі в Червоному морі і якою була відповідь США та союзників, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, Україна імпортує практично весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. Бензин та дизельне паливо подешевшали в Україні наприкінці 2023 року завдяки зниженню цін на нафту.