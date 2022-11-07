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Зростання цін компенсують: в уряді анонсували індексацію пенсій навесні наступного року

Фото: індексація пенсій в Україні планується в березні 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Планова індексація пенсій в Україні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством. Зростання цін буде компенсоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

За її словами, фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.

"І ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій", - сказала вона.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. У 2023 році інфляція сповільниться до 20,8%, а у 2024 році - до 9,4%.

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Індексація зарплат і пенсійПенсія в Україні