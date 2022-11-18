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Зростання цін на 45%. Яке житло за час війни подорожчало найбільше

Фото: Будівництво квартир у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Через подорожчання будматеріалів та курс долара ціни на нерухомість у Києві зросли в середньому на 45% у гривнях. Також і надалі спостерігатимуться стрибки цін на житло у доларах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нульовий попит. Чому квартири у новобудовах дорожчають навіть під час війни".

"У гривневому еквіваленті ми бачимо підвищення вартості квартир на 45%", – розповіла РБК-Україна експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За її словами, найактивніше дорожчає житло класу "комфорт плюс", житло у форматі "місто в місті". Зростають ціни та в поліфункціональних комплексах із міксом інфраструктури, де є різноманітні хаби, коворкінги. Також зростання цін спостерігається у тих комплексах, де забудовники подбали про генератори та інші джерела живлення. Підвищення цін на квадратні метри торкнулося і бізнес-сегменту.

"Найгірше під час війни доводиться мас-маркету. Квартири в таких комплексах фактично не продаються. В будинках такого класу, вірогідно, покладатимуться на державні програми відновлення житла та купівлі квартир пільговим категоріям за державні гроші. Також – частково на іпотеку", – додала вона.

Але розраховувати на іпотеку досить складно, адже середній покупець зараз не готовий жертвувати особистим комфортом, і вибирає будинок, який відповідав би таким його очікуванням: інфраструктура, елементи безпеки, такі як закрита територія та охорона, енергонезалежність. Також спостерігається нова тенденція – покупцям тепер важливо, щоб комплекс знаходився подалі від енергетичних та інших об'єктів, які стають цілями ракетних ударів окупанта, каже експерт.

На думку експерта ринку Сергія Костецького, житло у Києві дорожчає закономірно. Адже якщо забудовник поставить ціну за квадратний метр таку, яка була до війни, він навряд чи зможе покрити всі витрати на будівництво і навряд чи здасть об'єкт. А підвищення ціни, часом удвічі, дозволяє забудовникам хоч якось добудовувати будинки та здавати їх в експлуатацію навіть у такий непростий час.

Також стало відомо, скільки коштує купити житло у популярних містах Польщі.

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