Рост цен на 45%. Какое жилье за время войны подорожало больше всего

"В гривневом эквиваленте мы видим повышение стоимости квартир на 45%", — рассказала РБК-Украина эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

По ее словам, активнее всего дорожает жилье класса "комфорт плюс", жилье в формате "город в городе". Растут цены и в полифункциональных комплексах с миксом инфраструктуры, где есть разнообразные хабы, коворкинги. Также рост цен наблюдается в тех комплексах, где застройщики позаботились о генераторах и других источниках питания. Повышение цен на квадратные метры затронуло и бизнес-сегмент.

"Хуже всего во время войны приходится масс-маркету. Квартиры в таких комплексах фактически не продаются. В домах такого класса, вероятно, будут полагаться на государственные программы восстановления жилья и покупки квартир льготным категориям за государственные деньги. Также – частично на ипотеку", — добавила она.

Но рассчитывать на ипотеку довольно сложно, ведь средний покупатель сейчас не готов жертвовать личным комфортом, и выбирает дом, который бы соответствовал таким его ожиданиям: инфраструктура, элементы безопасности, такие как закрытая территория и охрана, энергонезависимость. Также наблюдается новая тенденция – покупателям теперь важно, чтобы комплекс находился подальше от энергетических и других объектов, которые становятся целями ракетных ударов оккупанта, говорит эксперт.

По мнению эксперта рынка Сергея Костецкого, жилье в Киеве дорожает закономерно. Ведь если застройщик поставит цену за квадратный метр такую же, какая была до войны, он вряд ли сможет покрыть все затраты на строительство и вряд ли сдаст объект. А повышение цены, порой в два раза, позволяет застройщикам хоть как-то достраивать дома и сдавать их в эксплуатацию даже в такое непростое время.