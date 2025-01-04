Зростання тарифу на транспортування газу призведе до подорожчання товарів та послуг, - експерт

Підвищення тарифу на транспортування газу матиме значний вплив на економіку України та призведе до зростання цін на товари та послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

Він зауважив, що "стрибок" тарифу на транспортування газу відіб'ється на собівартості електроенергії, а також збільшить ціну цього палива для промисловості та бізнесу, що призведе до подорожчання широкого спектру товарів та послуг.

"Варто очікувати збільшення вартості електроенергії від 5% до 20%. За перше півріччя 2025 року ціни на продукти можуть збільшитися на 10-20%", - додав експерт.

Попенко також звернув увагу на проблему заборгованості у секторі теплокомуненерго.

"Борги за газ у теплокомуненерго сягають приблизно 90 мільярдів гривень. Це напряму впливає на їхню роботу - на проведення поточних та капітальних ремонтів, на можливість збільшення заробітних плат і так далі", - підкреслив він.

Раніше виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.