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Рост тарифа на транспортировку газа приведет к подорожанию товаров и услуг, - эксперт

Суббота 04 января 2025 17:05
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Рост тарифа на транспортировку газа приведет к подорожанию товаров и услуг, - эксперт Фото: рост тарифа на транспортировку газа приведет к подорожанию товаров и услуг, - эксперт
Автор: Александр Мороз

Повышение тарифа на транспортировку газа окажет значительное влияние на экономику Украины и приведет к росту цен на товары и услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.

Он отметил, что "скачок" тарифа на транспортировку газа отразится на себестоимости электроэнергии, а также увеличит цену этого топлива для промышленности и бизнеса, что приведет к удорожанию широкого спектра товаров и услуг.

"Стоит ожидать увеличения стоимости электроэнергии от 5% до 20%. За первое полугодие 2025 года цены на продукты могут увеличиться на 10-20%", - добавил эксперт.

Попенко также обратил внимание на проблему задолженности в секторе теплокоммунэнерго.

"Долги за газ в теплокоммунэнерго достигают примерно 90 миллиардов гривен. Это напрямую влияет на их работу - на проведение текущих и капитальных ремонтов, на возможность увеличения заработных плат и так далее", - подчеркнул он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко обратил внимание на возможные последствия для добывающего сектора, в частности для государственных компаний.

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