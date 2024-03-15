Зростання обсягів перевезень дає змогу УЗ утриматися від підвищення тарифів, - експерт

Рекордне зростання обсягів перевезень, яке демонструє Укрзалізниця останніми місяцями - передусім результат успішних дій ЗСУ та Міністерства інфраструктури, адже завдяки їх роботі був розблокований морський коридор. Це дало змогу УЗ отримати прибуток, а також зняти питання підвищення тарифів на вантажні перевезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.
"Останніми місяцями завдяки тому, що морський експорт було відновлено, ми побачили суттєве зростання перевезень з українських портів, а відповідно - велике збільшення перевезень Укрзалізницею. Тож треба обов’язково віддати належне Міністерству інфраструктури України, українським портам, які змогли швидко відновити потужності для ефективної перевалки. А також, безперечно, відзначити Укрзалізницю, яка забезпечила необхідний обсяг перевезень", - зауважив експерт.
Водночас, зростання обсягів дає змогу компанії зняти з порядку денного питання підвищення тарифів на вантажні перевезення - особливо враховуючи, що компанія нещодавно рекордно підвищила ці тарифи, вказав Гусак.
"Я хотів би нагадати, що Україна мала дуже велике підвищення залізничних тарифів з 1 липня 2022 року, коли буквально за один день, без належного обговорення з зацікавленими сторонами, з економікою України, з бізнесом, тарифи були підвищені на 70%. УЗ слід продовжувати ефективно працювати, покращувати операційну ефективність та боротьбу з корупцією. І, завдяки додатковим доходам, які зараз УЗ отримає за рахунок зростання обсягів перевезень, питання будь-якого підвищення тарифів буде знято з порядку денного", - резюмував експерт.
Нагадаємо, у проекті фінансового плану на 2024 рік УЗ очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення.
У січні 2024 року компанія експортувала 7,5 мільйонів тонн вантажів. Це на чверть більше листопада 2023, який вже був рекордним за загальним обсягом вантажоперевезень від початку повномасштабного вторгнення.
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