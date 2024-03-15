Рост объемов перевозок позволяет УЗ воздержаться от повышения тарифов, - эксперт

"В последние месяцы благодаря тому, что морской экспорт был возобновлен, мы увидели существенный рост перевозок из украинских портов, а соответственно - большой рост перевозок Укрзализныцей. Поэтому нужно обязательно отдать должное Министерству инфраструктуры Украины, украинским портам, которые смогли быстро восстановить мощности для эффективной перевалки. А также, безусловно, отметить Укрзализныцю, которая обеспечила необходимый объем перевозок", - отметил эксперт.

В то же время рост объемов позволяет компании снять с повестки дня вопрос повышения тарифов на грузовые перевозки - особенно учитывая, что компания недавно рекордно повысила эти тарифы, указал Гусак.

"Я хотел бы напомнить, что у Украины было очень большое повышение железнодорожных тарифов с 1 июля 2022 года, когда буквально за один день, без должного обсуждения с заинтересованными сторонами, с экономикой Украины, с бизнесом, тарифы были повышены на 70%. УЗ следует продолжать эффективно работать, улучшать операционную эффективность и борьбу с коррупцией, и благодаря дополнительным доходам, которые сейчас УЗ получит за счет роста объемов перевозок, вопрос любого повышения тарифов будет снят с повестки дня", - резюмировал эксперт.

Напомним, в проекте финансового плана на 2024 год УЗ ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки.

В январе 2024 года компания экспортировала 7,5 миллиона тонн грузов. Это на четверть больше ноября 2023 г., который уже был рекордным по общему объему грузоперевозок с начала полномасштабного вторжения.