Зростання курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в обмінниках

Станом на ранок 22 серпня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 38,30 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 41,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 22 серпня становить 39,889 грн за євро (+0,1645 грн).

Скасування фіксованого курсу

Нагадаємо, НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі РБК-Україна зазначив, що рамки курсу не визначені. На його думку, якщо коридор буде обмежений, ринок відразу вийде на максимальне значення.