Зростання курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. За останній тиждень долар подорожчав на 70 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 22 серпня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 38,30 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,90 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 41,20 гривні.
Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 22 серпня становить 39,889 грн за євро (+0,1645 грн).
Нагадаємо, НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.
Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі РБК-Україна зазначив, що рамки курсу не визначені. На його думку, якщо коридор буде обмежений, ринок відразу вийде на максимальне значення.
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