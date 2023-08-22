Рост курса доллара продолжился: сколько стоит валюта в обменниках

По состоянию на утро 22 августа средний курс доллара по Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 41,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 22 августа составляет 39,889 гривен за евро (+0,1645 гривен).

Отмена фиксированного курса

Напомним, НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии РБК-Украина отметил, что рамки курса определены не будут. По его мнению, если коридор будет как-то ограничен, рынок сразу выйдет на максимальное значение.