Зростання курсу долара припинилося: скільки коштує валюта в Україні 3 листопада
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 листопада 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 39,65 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,70 грн (39,60 – 2 листопада)
- продаж – 40,45 грн (40,45 – 2 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 38,65 грн (38,65 – 2 листопада),
- продаж – 39,65 грн (39,70 – 2 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 7,90 грн (7,90 – 2 листопада),
- продаж – 8,40 грн (88,40 – 2 листопада) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 3 листопада становить 36,2194 грн за євро (-0,1280 грн).
Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено курс 45,8 гривні на кінець року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .